In montagna serve fare attenzione: ramponi e piccozza per affrontare i tratti insidiosi in sicurezza

Il Cai di Bergamo ha diffuso un comunicato con il quale «raccomanda la massima attenzione e prudenza nel percorrere tutti i sentieri a causa delle insidie del ghiaccio, presente anche per brevi tratti del percorso». Uno degli itinerari più frequentati, come confermano le numerose auto che nel fine settimana affollano i parcheggi di Valbondione, è quello che porta al rifugio Curò. «Si raccomanda – si legge ancora nella nota firmata dal presidente Paolo Valoti e dalla sindaca di Valbondione, Romina Riccardi – di percorrere il sentiero numero 332, ossia il “Percorso invernale”, e di non incamminarsi su quelli estivi delle “Tre croci” nonché “La panoramica”, a causa della presenza di ghiaccio e neve».

La strada Panoramica che sale al rifugio Curò; un percorso da evitare

(Foto by Mirco Bonacorsi)