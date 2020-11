In un mese +71% di positivi Treviglio è il nuovo fronte

La città ha il più alto tasso di incidenza e il record d’incremento: solo ieri +35 casi. Su L’Eco di Bergamo in edicola il 4 novembre due pagine di approfondimento.

Le proporzioni e i numeri di quanto avvenuto a marzo e aprile a Nembro e Alzano sono per fortuna ben lontani. Così come lo sono i dati attuali delle province di Milano, Monza e Varese. Tuttavia a Treviglio si respira in questi giorni aria di preoccupazione: la città della Bassa e il suo territorio oggi rappresentano il nuovo fronte di diffusione del coronavirus. Lo dicono i dati. Nel mese di ottobre Treviglio è stato il comune bergamasco che ha registrato un maggiore incremento di nuovi casi di positività al Covid-19: 281, che hanno portato il totale dei casi a 587 al 1° novembre, già saliti a 596 con i nuovi casi di lunedì e a 631 con i ben 35 soltanto di ieri. Il 1° ottobre erano 369. Significa che dal 1° ottobre a ieri l’incremento è stato del 71%.