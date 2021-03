In zona rossa, ma «bianchi» da mesi Zero contagi in 24 paesi bergamaschi

La zona rossa qui non ha i numeri. Zero contagi da oltre un mese (qualcuno pure da sei, qualcuno addirittura da un anno...) fra la popolazione. Eppure, in 24 Comuni bergamaschi - quasi tutti piccole località, quasi tutte abbarbicate in montagna e nelle valli, Val Brembana in testa - la stretta è arrivata tale e quale: giù le serrande, scuole off limits, guai a mettere il muso fuori casa se non per lavoro, salute, necessità. Nonostante, di positivi, non ce ne siano appunto da almeno un mese. Una zona rossa che qui brucia più che altrove, dunque, proprio perché - a guardare i soli numeri, sterili finché si vuole ma inconfutabili - non avrebbe titolo di esistere.