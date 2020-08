Incendio all’ospedale in Malawi Pazienti accolti dai padri monfortani

Il rogo improvviso, la paura per i pazienti, le persone e le cose portate fuori di corsa. Un inferno in uno squarcio di notte. «Le fiamme si sono propagate dalla cucina dell’ospedale fino agli uffici della direzione e poi si sono estese fino alla sala operatoria. I letti e i materassi sono stati portati fuori. Non ci sono feriti, e questa è la buona notizia», spiega padre Mario Pacifici al telefono da La Spezia mentre riceve le fotografie dal Malawi, nell’Africa sud orientale. Le fotografie sono istantanee di un dramma sfiorato: un incendio alle 4 del mattino è divampato nei locali del Balaka District Hospital, l’ospedale pubblico di Balaka, 200 chilometri a sud est della capitale Lilongwe, forse per un cortocircuito partito dalla cucina. Pochi minuti e le fiamme hanno divorato il resto dell’ospedale un pezzo alla volta, uffici, sala operatoria, reparti. «In quel momento nell’ospedale c’erano 146 pazienti, tutti evacuati e smistati in due centri. I primi pompieri sono arrivati da Zomba, a 100 chilometri di distanza, ci è voluto un po’ di tempo», racconta padre Mario, monfortano di Entratico, ed è come se fosse lì anche lui. A Balaka vive da 43 anni, il cuore è in quel pezzo di Africa anche ora che per ragioni di salute e di chiusura degli aeroporti per effetto del Covid padre Mario è in Liguria. Il District Hospital ha 200 posti letto, due padiglioni, uno maschile e uno femminile, una sala operatoria e un reparto per le cure da mal nutrizione. L’ospedale è un pezzo di storia che incrocia anche la sua. «Era un lebbrosario, poi le suore monfortane l’hanno donato alla diocesi e da qui al governo, negli anni ’80».

I pazienti evacuati dopo il rogo