Incendio devastante a Leffe «Andremo avanti grazie alla solidarietà»

Sono state necessarie circa 24 ore di lavoro ai vigili del fuoco per domare definitivamente il maxi rogo scoppiato a Leffe, all’ora di pranzo di venerdì, nel capanonne in via Tonale della ditta di tessitura Martinelli Donato e C. Snc.

Dopo la monumentale task force di venti squadre allestita venerdì nel pieno dell’incendio, ieri a Leffe le ultime squadre dei vigili del fuoco, insieme al Gos di Milano (Gruppo operativo speciale, dotato di mezzi per il movimento terra) hanno terminato l’intervento di spegnimento e bonifica, con l’ausilio di un braccio meccanico per rimuovere dal terreno le parti della tettoia crollata e collassata nel rogo.