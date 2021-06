Incendio nella notte in una casa, donna ustionata a Valtorta

Una donna è rimasta ustionata in un rogo scoppiato a Valtorta: è stata trasferita in ospedale d’urgenza.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno, i volontari di Madone e i volontari di Gazzaniga hanno lavorato nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 giugno a Valtorta per un incendio scoppiato in una abitazione, in via Olimpiadi. Il rogo intorno alle 22: dalle prime informazioni recuperate, i pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme e a trarre in salvo una donna, rimasta ustionata.