Inchiesta Covid, convocati dai pm i vertici del ministero della Salute

Verranno sentiti nelle prossime settimane come persone informate sui fatti 5 funzionari del ministero della Salute. Il pool di pm di Bergamo che indaga sulla pandemia ha deciso di convocarli in Procura per far luce su che cosa accadde in quei giorni negli uffici del dicastero. In particolare, più che sulla mancata istituzione della zona rossa, gli inquirenti vogliono capire se esistesse un piano pandemico nazionale aggiornato o se, come parrebbe risultare dagli accertamenti fin qui condotti, il documento non fosse altro che la riproposizione del piano pandemico del 2006. Inoltre il pool del procuratore Antonio Chiappani e dell’aggiunto Maria Cristina Rota vuole sapere come reagirono al ministero davanti a quello che pare sempre più un giallo e che è stato portato all’attenzione grazie anche al comitato «Noi denunceremo»: e cioè, la pubblicazione a maggio e l’immediata rimozione dal sito dell’Oms del report in cui si dichiarava «improvvisata, caotica e creativa» la reazione del sistema sanitario italiano alla pandemia. Tra coloro che sono stati convocati in Procura ci sono il direttore generale del ministero della Salute Giuseppe Ruocco, già dg della prevenzione prima che il ruolo venisse assunto da Ranieri Guerra (nominato nel 2018 direttore vicario dell’Oms e ora nell’occhio del ciclone per le presunte pressioni esercitate per far rimuovere il report dal sito dell’Oms), e Claudio D’Amario, suo predecessore alla direzione generale del dicastero.