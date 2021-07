Incidente in moto in Sardegna: bergamasco soccorso sul porto dopo lo sbarco

Due giorni fa, l’1 luglio, mentre era in vacanza in Sardegna, ha avuto un incidente in moto, procurandosi alcune escoriazioni a una caviglia . E nella mattinata del 3 luglio – dopo aver passato gran parte della notte nell’infermeria della nave Grimaldi che lo ha riportato a Livorno da Olbia come da programma – è stato soccorso sul porto da un’ambulanza (con a bordo l’infermiera del 118) della Misericordia di Antignano. Lo riporta il quotidiano «Il Tirreno». È stata una ricaduta post-incidente quella che ha costretto un turista bergamasco di 50 anni a farsi accompagnare al Pronto soccorso attorno alle 10.30. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi.