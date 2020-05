Indagine sugli anticorpi in Valle Seriana Su 1.300 esami il 63% sono positivi

A due settimane dall’ avvio dell’ indagine Ats su gruppi di cittadini sottoposti a test sierologici e dall’ accertamento sulla sieropositività degli operatori sanitari nelle strutture sanitarie del territorio bergamasco i dati parziali emersi dopo le prime due tranche di accertamenti (effettuati tra il 23 e il 26 aprile e poi tra il 30 aprile e il 6 maggio) si confermano anche con gli esiti delle ultime campionature di questa settimana: tra il 60 e il 62% dei cittadini sottoposti ai test sierologici in diverse zone del territorio orobico è risultato positivo, ovvero, secondo l’ evidenza scientifica, ha manifestato anticorpi (in numero più o meno ampio) al Covid, quindi è entrato in contatto con il virus. E tra il 21 fino a oltre il 38% del personale sanitario (medici, infermieri, Oss, tecnici di laboratorio) ha avuto un esito positivo. I dati di quest’ ultima settimana di test sierologici dovrebbero essere diffusi ufficialmente con un report quest’ oggi, ma la tendenza è già confermata dai dati parziali.

Il picco più alto, per quanto riguarda gli operatori sanitari, viene riscontrato nell’ Asst Bergamo Est (a cui fanno capo gli ospedali di Seriate, Alzano, Piario, Gazzaniga, Lovere, Sarnico in partecipazione con Habilita, Trescore in partecipazione con Ferb e il Pot di Calcinate) dove, i dati più recenti evidenziano che su 951 dipendenti sottoposti ai test sierologici sono 364 i positivi, con una percentuale del 38,2%, mentre risulta un 2,3% di casi dubbi. Va rimarcato che per quanto riguarda i test sierologici ai dipendenti, dall’ indagine vengono esclusi quelli che sono già rientrati al lavoro e che hanno avuto già due tamponi negativi, e che quindi sono giudicati guariti e non contagiosi; inoltre va rimarcato che gli operatori che vengono sottoposti al test aderiscono all’ indagine sempre su base volontaria. Questo vale per tutte le Asst, e, oltretutto, in caso di riscontro positivo del test sierologico, gli operatori vengono poi anche sottoposti a tampone (per verificare se eventualmente ci sia un rischio di contagio).