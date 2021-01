Indice Rt in risalita: da lunedì zona arancione A Bergamo ieri 6 morti, 133 in Lombardia

Nel tourbillon dei colori che ormai segna i giorni delle nostre vite in tempo di Covid doveva essere un passaggio quasi fugace. Una parentesi arancione di un fine settimana che invece si è trasformata in un assetto stabile, almeno fino al 15 gennaio, quando è atteso un nuovo Dpcm. Ma considerato che la divisione rosso-arancione-gialla del Paese non pare in discussione (semmai i livelli dei parametri, ma in senso restrittivo) e che il periodo d’osservazione è di almeno 2 settimane consecutive sotto soglia per poter scendere di fascia, facile che questa zona arancione duri per un po’. Già, da oggi la Lombardia torna di questo colore, e si sapeva: solo che lunedì si prosegue e non si passa in giallo come previsto in precedenza. Con tutte le conseguenze del caso, ben illustrate in questa tabella . Cosa è successo? Quello che purtroppo era nell’aria. «Nel periodo 15-28 dicembre l’indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,03 (range 0,98 - 1,13), in aumento da quattro settimane e per la prima volta, dopo sei settimane, sopra quota 1» spiega l’Istituto superiore della sanità. Inoltre «si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese. L’incidenza a 14 giorni torna a crescere dopo alcune settimane di decrescita, aumenta anche l’impatto della pandemia sui servizi assistenziali e questo si traduce in un aumento generale del rischio». E il concetto è confermato, purtroppo, dal numero delle vittime: ieri sono state 6 nella Bergamasca e ben 133 in Lombardia.