Infarto mentre sta cercando un lavoro Papà di due gemelline muore a 57 anni

Si è accasciato a terra e per lui non c’è stato nulla da fare: Enrico Algisi, maitre di 57 anni, di Covo, è morto improvvisamente, nel giorno della festa del papà, senza avere la possibilità di festeggiare la ricorrenza con le sue due bimbe gemelle di 6 anni, che lo attendevano per consegnargli i loro pensieri. Uscito dalla sua abitazione alle 7,30 per incontrare i titolari di una ditta a Covo, Algisi è stato colpito un’ora più tardi, nella sede della stessa ditta, da un malore. Immediatamente è stata lanciata la richiesta di soccorso al 112, la cui centrale operativa ha inviato sul posto un’automedica, un’autolettiga e l’eliambulanza. Nonostante i tentativi di rianimazione, per Enrico non c’è stato nulla da fare. Il lutto ha colpito la famiglia, ma anche il mondo della ristorazione e il popolo della notte che aveva avuto modo di conoscere e apprezzare le doti professionali e umane di Enrico. Una vita da maitre, dedicata a servire gli altri, schiena dritta sempre con il sorriso sulle labbra, impegnato spesso fino a tarda notte per serate, eventi e catering. Algisi ha scelto sin da giovane di dedicarsi a un settore che amava. Purtroppo negli ultimi dodici mesi le conseguenze economiche della pandemia si sono abbattute in particolare sui locali pubblici. Si è trattato di mesi difficili, contraddistinti anche dalla speranza di poter ricominciare presto a lavorare a pieno ritmo, anche se di volta in volta l’attività veniva bloccata e le aperture erano solamente a singhiozzo.

Chi conosceva bene Enrico sa che questa inattività gli pesava parecchio. Non amava certo lamentarsi, perché non era nel suo stile, ma Enrico era abituato a lavorare sodo anche 12 ore al giorno, con l’orgoglio di mantenere la sua famiglia e le sue due amate bambine, che lo adoravano. Nonostante il lockdown non si era dato per vinto e in questi giorni aveva continuato a cercare lavoro, anche in settori che magari non lo entusiasmavano.