«Infezione diffusa, no a deroghe locali» Salmaso, calo contagi non ancora solido

«L’altalena dei contagi si muove ancora in maniera poco comprensibile e, soprattutto, dobbiamo ancora capire quant’è solido il calo di questi giorni». Per l’epidemiologa Stefania Salmaso, membro dell’Associazione italiana di epidemiologia ed ex direttore del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell’Iss, non è ancora il momento di abbandonare la cautela.

Possiamo dire almeno di aver superato la fase critica delle feste natalizie?