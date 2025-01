Inizia la parata dei pianeti, ma non è un allineamento

Sei pianeti visibili in un solo colpo d’occhio, quasi come viaggiare nel Sistema Solare stando comodamente alla finestra di casa: è quanto si può fare in queste sere alzando lo sguardo al cielo per ammirare l’insolita sfilata inscenata da Venere, Saturno, Giove, Marte, Urano e Nettuno. La parata planetaria è una cosa ben diversa dall’allineamento di pianeti di cui si parla erroneamente sul web, andrà avanti per diverse settimane e a fine febbraio sarà completata da Mercurio.