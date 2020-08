Il virus sta perdendo i pezzi «Più difficoltà a replicarsi»

Sono le conclusioni di uno studio internazionale, in fase di pre-print, ma già autorizzato alla pubblicazione sul Journal of Translation Medicine: uno studio di un gruppo di ricerca internazionale, concentrato in particolare in America e in Brasile, che vede come senior investigator Massimo Ciccozzi, del policlinico universitario Campus Bio-medico di Roma, ma anche molti altri nomi italiani, come Francesca Benedetti, prima firma, e David Zella.

Lo studio illustra una mutazione del Sars-Cov2 individuata partendo dall’analisi di 18 mila genomi del virus, catalogati da dicembre a luglio nel database internazionale che mette a disposizione di tutti gli scienziati i genomi virali isolati nel mondo: in una percentuale per la verità piccola (1 caso su 100), si è verificata una delezione in una delle proteine del virus.