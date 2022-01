La ballerina Lidia, operaia in pandemia, ora ha riaperto la sua scuola di danza

A causa della pandemia Lidia Salvatoni aveva dovuto lavorare come tornitrice. «Tante difficoltà, non mi arrendo».

La storia di Lidia Salvatoni, 52 anni, due figli, di Gandino, raccontata sulle pagine del nostro quotidiano nel marzo 2021, ha conquistato tutti. Da insegnante di danza, era stata costretta dalla pandemia a rimboccarsi le maniche e reinventarsi professionalmente come operaia in un’azienda metalmeccanica di Gandino.

Lo scorso settembre la ripartenza della sua scuola «Fuorididanza», con l’inizio dell’anno scolastico, ma tutto in sordina: le norme infatti hanno costretto un terzo dei suoi allievi ad abbandonare, e così Lidia è rimasta ancora in azienda, e trascorre le sue giornate alternandosi tra la sua scuola di danza (su due sedi, una a Gandino ed una a Gazzaniga) ed il nuovo lavoro come segretaria.