La crisi delle famiglie, raddoppiati gli aiuti «C’è emergenza ma anche la solidarietà»

Richieste d’aiuto alimentare più che raddoppiate a Treviglio dall’inizio dell’allarme coronavirus. Numeri che evidenziano un’emergenza sociale drammatica con circa trecento famiglie che ricorrono settimanalmente all’aiuto di Comune e Caritas e ora ulteriori 366 che hanno chiesto e ottenuto il buono spesa derivante dal contributo del governo.

A misurare la crisi è anche lo scenario che dallo scorso 14 marzo si presenta al padiglione di «TreviglioFiera», trasformato in temporaneo luogo di raccolta di generi alimentari da distribuire a cittadini più bisognosi, coinvolgendo una settantina di volontari che finora hanno consegnato a domicilio circa 1.500 borse di alimenti . Una specifica organizzazione quella dell’«Hub solidale», ideata e introdotta dal Comune e in seguito resa possibile in base alle indicazioni dei Servizi sociali che raccolgono le segnalazioni della Caritas e de «La Quercia di Mamre», la mensa solidale ora chiusa per l’emergenza Covid-19.