«La curva ancora lontana dal picco Serve responsabilità individuale»

Mentre i numeri crescono, «ancora come conseguenza della catena partita da inizio ottobre», la geografia del virus muta. «Sta scendendo il peso dei positivi della provincia di Milano sul totale regionale, e questo è un dato importante da cui trarre diverse valutazioni», premette Francesco Broccolo, virologo, docente di Microbiologia all’Università Bicocca di Milano e direttore scientifico del laboratorio Cerba di Milano, prima di mettere in chiaro alcuni numeri: «Nella settimana appena chiusa, Milano “vale” il 17,7% di tutti i nuovi casi in regione, contro il 18,6% della settimana precedente e soprattutto contro il 22,6% della settimana del 17-23 ottobre. Contemporaneamente, invece, altre province hanno aumentato i propri numeri. Vuol dire che il virus si è diffuso sempre più oltre i confini della città, dove si era concentrata la quota più consistente di questa fase epidemiologica».

L’ondata si è allargata, con tutti i suoi effetti. E una domanda viene spontanea: il mancato intervento tempestivo con misure per il capoluogo lombardo ha creato conseguenze nel resto della regione? «Sì, non aver “chiuso” Milano ha certamente influito», conferma Broccolo. La catena epidemiologica non si ferma, e lo confermano altre stime: «L’Rt lombardo è a 1,90 contro l’1,80 nazionale; a Monza e Brianza arriva a 1,96, in provincia di Milano invece è sceso a 1,69 e in città a 1,53 – sono gli indicatori che mette in luce il virologo della Bicocca –. Siamo a un livello ancora alto se guardiamo la Lombardia nel suo complesso, vicino al 2: e avere un Rt pari a 2 vuol dire che in una settimana c’è il raddoppio dei casi. Perché Bergamo mantiene invece un basso incremento? C’è una quota consistente di persone che sono meno suscettibili all’infezione, dopo la prima ondata».