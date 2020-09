La Curva Morosini si tinge di nero e blu Gewiss Stadium, ecco i seggiolini - Video

Si lavora senza sosta per completare i lavori in vista del sopralluogo dei funzionari Uefa per la Champions, in programma il 7 e 8 settembre.

All’inizio, salvo clamorosissime e improbabili novità, resteranno vuoti. Però ci sono ed è ciò che conta, soprattutto per l’Uefa. I seggiolini per la Curva Sud «Morosini» del Gewiss Stadium – nerazzurri, come nel resto dello stadio – sono arrivati ieri, ordinatamente riposti in un discreto numero di scatoloni, e i primi sono già stati posati sui gradoni. Particolare non da poco, anzi: avere l’intero impianto dotato di seggiolini con schienale è uno dei requisiti per poter ospitare competizioni europee. Proprio per questo l’Atalanta ha accelerato programmi e cronotabelle, per provare a portare già da questa stagione la Champions a Bergamo.