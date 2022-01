La difesa del manager Cerea chiede l’assoluzione: «È un collezionista d’arte, non un mercante»

«Gianfranco Cerea è un collezionista e non un mercante. Prova ne sia che all’estero dal 2009 al 2013 ha venduto tre opere d’arte e ne ha acquistate 325». Lo hanno sostenuto stamattina, venerdì 28 gennaio, gli avvocati difensori Luigi Frattini ed Enrico Mastropietro al processo contro il manager 57enne di Bergamo, che possiede una delle 4 copie al mondo del «Bacio» di Hayez, accusato di false dichiarazioni nella voluntary disclosure relativa al periodo 2009-2013, ovvero la collaborazione volontaria che permette solo alle persone fisiche di riportare in Italia patrimoni detenuti illecitamente all’estero e regolarizzare così la propria posizione fiscale. In pratica, Cerea, secondo l’accusa, avrebbe risparmiato illecitamente due milioni di euro dichiarandosi collezionista di opere d’arte e non commerciante.

I legali hanno chiesto per l’imputato l’assoluzione «perché il fatto non sussiste» per tutti e sette i capi di imputazione. Inoltre, per la difesa, la voluntary disclosure non sarebbe stata presentata in fretta e furia, 4 giorni dopo la verifica della Gdf dell’ottobre 2015 a una delle società nell’orbita del manager, per nascondere il «vaso di Pandora» dei presunti magheggi finanziari, ma perché il reperimento della documentazione per compilare la richiesta di voluntary era opera abbastanza lunga e certosina: per i legali sarebbe infatti iniziata ancor prima della verifica della Finanza. Nella scorsa udienza il pm Emanuele Marchisio aveva chiesto una condanna a 5 anni e mezzo. Il giudice Roberto Palermo ha rinviato il processo per repliche al 7 febbraio. Giorno in cui potrebbe arrivare pure la sentenza.