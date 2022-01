La fine del picco? Il primario: «Quando le Rianimazioni saranno vuote»

Il primario Roberto Keim: non saremmo messi così se si fosse provveduto alla vaccinazione obbligatoria.

Due anni, quattro ondate. Questa è diversa, anche perché la si vive «con la piena consapevolezza che potevamo evitarla: se si fosse provveduto alla vaccinazione obbligatoria a tempo debito, non ci troveremmo in questa situazione». Roberto Keim, direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza e Accettazione e dell’Unità di Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva dell’Asst Bergamo Est, guarda alla recrudescenza del virus mettendo in filigrana l’importanza del vaccino.

All’ospedale «Bolognini» di Seriate, la Terapia intensiva ha accolto quattro diverse persone in questa recrudescenza: «Tre non erano vaccinate, mentre la quarta paziente aveva solo la seconda dose ed enormi comorbidità», spiega il primario.