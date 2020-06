La lettera del parroco: «Ho un tumore» Cologno in preghiera per don Emilio

Monsignor Zanoli ha annunciato la sua malattia in uno scritto letto durante le Messe della domenica. Rimarrà in casa parrocchiale senza esercitare le funzioni.

«Carissimi colognesi, grazie di cuore per l’affetto e le preghiere con cui mi state accompagnando in questo periodo difficile della mia vita». Inizia così la toccante lettera che il parroco di Cologno al Serio, monsignor Emilio Zanoli (per tutti semplicemente don Emilio), 69 anni, ha voluto scrivere ai suoi parrocchiani, che guida da dieci anni, parlando per la prima volta pubblicamente della sua malattia.

Un messaggio, letto domenica 21 giugno al termine delle Messe, con cui don Emilio, che in questi giorni sta riposando nella sua abitazione, ha aperto il cuore scegliendo di condividere il cammino che sta iniziando a compiere, non nascondendo le sue fragilità, ma con la stessa franchezza, schiettezza, sincerità e umiltà che caratterizzano da sempre il suo ministero sacerdotale.