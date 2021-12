La letterina di Santa Lucia prende il volo e il regalo arriva dal Trentino

Giornata di grandi emozioni ieri in casa Lamberti dove Santa Lucia è arrivata in anticipo per il piccolo «grande» di casa, Alessandro, 8 anni di Rovetta, che ha ricevuto un pacco indirizzato proprio a lui con all’interno, ben incartato, uno dei regali che aveva inserito nella letterina spedita durante la «Notte Bianca» di Clusone, sabato scorso. Il palloncino lanciato in piazza Paradiso a Clusone, ha infatti raggiunto il cielo del Trentino Alto Adige, dov’è stato intercettato e grazie alla generosità del signor Alessandro Petri, un piccolo desiderio è stato esaudito. Una gioia immensa e tanta emozione per Alessandro, quando il portalettere ieri mattina ha suonato al citofono annunciando a mamma Pamela che c’era un pacco proprio per lui, e proprio nel giorno in cui era a casa da scuola, perché ammalato. «Ciao Alessandro, sono uno degli aiutanti di Santa Lucia addetto al recupero delle letterine dai palloncini, ho intercettato la tua nel cielo del Trentino! Da Alessandro Petri»: questo il messaggio sul pacco spedito attraverso Amazon dal Trentino a casa Lamberti di Rovetta.

Il pacco non è stato ancora ovviamente aperto: Alessandro dovrà infatti attendere la mattina del 13 dicembre - il giorno di Santa Lucia - come la sorellina Vittoria di 6 anni e la più piccola di casa, Elena di 9 mesi, i cui palloncini probabilmente hanno raggiunto la destinazione senza intoppi. Si conosce già però il contenuto del pacchetto, perché è riportato all’esterno «Crayola Super pen Koala per sciogliere i pastelli a cera e creare disegni in rilievo». Del resto era esattamente il regalo che sia Alessandro (nella versione con koala) sia Vittoria (con l’unicorno) avevano inserito nella loro letterina.