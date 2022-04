La luna piena è anche rosa. Ma non c’entra il colore - Gli scatti

La Luna piena a Pasqua viene chiamata «Rosa» dai nativi americani per omaggiare la fioritura della pianta Phlox Subulata dal caratteristico colore rosa. La «Luna piena Rosa» è conosciuta anche con diversi altri nomi, in base al calendario lunare tradizionale delle varie tribù. Come riportato da Almanac.com, gli Algonchini la chiamavano «Luna del ghiaccio che si rompe», mentre i Dakota «Luna quando i fiumi diventano di nuovo navigabili», entrambi in riferimento allo scioglimento del ghiaccio che si verifica con la bella stagione. I Tlingit la chiamavano «Luna delle piante e degli arbusti che gemmano» e gli Oglala «Luna dell’erba rossa che appare».