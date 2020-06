La ministra Bonetti a Nembro «Contro la denatalità assegno per i figli»

L’emergenza Covid ci ha colti impreparati e chi ha sofferto di più sono le famiglie che, tra bambini a casa da scuola così come gli anziani rimasti senza centri diurni, hanno fatto dei veri salti mortali per gestire lavoro e cura di nonni e figli.

Un virus che ha fatto tante vittime e – per dirla con Floria Lodetti, assessore ai Servizi sociali di Nembro – anche fantasmi: i bambini da zero a sei anni. Bambini che – è la notizia di apertura del nostro giornale di ieri – nei prossimi anni potrebbero calare vertiginosamente: di qui al 2021 la Bergamasca rischia infatti che nascano mille pargoli in meno. «Eravamo impreparati ma dobbiamo fare tesoro di questa situazione, per questo abbiamo deciso come governo – spiega la ministra della Famiglia e Pari opportunità Elena Bonetti (Italia Viva) che ieri è stata in visita a Nembro, Alzano e Bergamo – di dare una risposta immediata e definitivamente strutturale, approvando come prima riforma dopo il lockdown il Family Act».