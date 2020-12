La nuova facciata della Questura ideata dagli allievi del liceo artistico - Foto

La questura di Bergamo ha una nuova facciata. Una facciata speciale, realizzata sulla base di un progetto grafico ideato dagli allievi della classe 5 E del liceo artistico statale «Giacomo e Pio Manzù», grazie alla partecipazione e al contributo di realtà imprenditoriali e di fondazioni della nostra provincia. L’opera è stata inaugurata ieri sera (in diretta su Bergamo Tv) alla presenza del questore Maurizio Auriemma, del prefetto Enrico Ricci, del sindaco di Bergamo Giorgio Gori e del presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, con l’intervento del Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, Franco Gabrielli, e del vice capo Maria Luisa Pellizzari.

L’opera raffigura l’emblema della Repubblica Italiana e il Tricolore ed è stata eseguita in pietra lavica ceramizzata e marmo bianco di Zandobbio, con la collaborazione del maestro artista e ceramista siciliano Domenico Boscia, sfruttando una tecnica della seconda metà del XIX secolo. «L’anno scorso – spiega il questore – in occasione degli incontri che abbiamo avuto per preparare le celebrazioni dei 100 anni della questura di Bergamo abbiamo pensato di rendere la facciata più riconoscibile e simbolica. Ne abbiamo parlato con gli studenti del liceo artistico Manzù e abbiamo condiviso le idee. Così è nato questo progetto: la realizzazione di un percorso che parte dalla scia lasciata dalle Frecce Tricolori, con il marmo di Zandobbio che indica il perimetro della questura e all’interno l’emblema della Repubblica, a simboleggiare che la nostra componente essenziale è preservare e custodire i valori della Costituzione. Rappresenta anche la fusione con il territorio e ci auguriamo che resterà in maniera perenne. La questura è la casa dei diritti e dei doveri e garantisce il rispetto della libertà sul territorio provinciale», ricorda il questore. Il capo della Polizia Franco Gabrielli ha sottolineato che «questa iniziativa intreccia molte cose significative: il coinvolgimento del territorio è la cifra che mi piace di più, quando la nostra istituzione viene vissuta dai territori come cosa propria e non lontana. Poi sono importanti i simboli e il coinvolgimento degli studenti. Con questa iniziativa scriviamo una pagina importante per il territorio bergamasco».