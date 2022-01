La pillola anti-Covid in Italia da febbraio, l’Istituto Negri: «È per i fragili, eviterà casi gravi»

La pillola anti-Covid targata Pfizer arriverà in Italia nella prima settimana di febbraio. Ad annunciarlo nelle scorse ore il commissario Francesco Figliuolo: giovedì il Ministero della Salute ha finalizzato un contratto di fornitura di 600mila trattamenti per il 2022, di cui i primi 11.200 saranno distribuiti alle Regioni già nei prossimi giorni. L’annuncio segue il via libera concesso da Ema alla pillola Paxlovid, questo il nome commerciale: dai dati comunicati, il preparato riduce dell’89% il rischio di ospedalizzazione e morte nelle persone risultate positive al virus. «È uno strumento importante, l’antivirale aiuterà a ridurre sensibilmente il rischio di ospedalizzazione e morte nei positivi soggetti a maggior rischio - spiega Antonio Clavenna, farmacologo, responsabile del laboratorio di Farmacoepidemiologia dell’Istituto Mario Negri -. Peraltro ci aspettiamo che il farmaco sia efficace anche contro la variante Omicron, attualmente dominante».

Come funziona Paxlovid?