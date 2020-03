La reazione dei sindaci: «Ok la salute ma i divieti della bozza non sono chiari»

I sindaci dei principali centri della Bergamasca accolgono con più di un dubbio la bozza del decreto approntata ieri dal Consiglio dei ministri su Covid-19, sottolineando anche la necessità di «dover imparare ad assimilarci alle regole: solo così vinceremo questa battaglia».

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori pensa che «se fossero confermate, queste misure potrebbero non bastare a fermare il contagio. Al di là di quello che c’è scritto nel decreto credo che sarà fondamentale, per tutti noi amministratori, dire ai cittadini che devono stare a casa. È l’unico modo per cercare di limitare la diffusione del virus. La situazione negli ospedali è già drammatica. Già da venerdì noi sindaci dei capoluoghi lombardi avevamo chiesto una riunione al presidente Attilio Fontana per avere un quadro più dettagliato. Ci siamo presi la responsabilità di dare un mandato molto forte al presidente, a cui abbiamo chiesto di ribadire al governo la necessità di avere misure più restrittive».