La Regione: per i vaccini si reclutano i farmacisti

Farmacisti vaccinatori cercansi: con la terza dose che sarà aperta presto anche agli over 18 e il via libera al primo ciclo d’immunizzazione per i bambini dai 5 agli 11 anni, nelle prossime settimane è previsto un ulteriore incremento delle somministrazioni negli hub della Lombardia.

Serve più personale e così la Direzione generale Welfare di Regione Lombardia ha fatto appello alle centinaia di farmacisti (circa 200 in Bergamasca) che hanno frequentato i corsi di idoneità, affinché si mettano a disposizione dei centri vaccinali, offrendo 6 euro di compenso a inoculazione.

«Noi siamo favorevoli e solleciteremo i nostri iscritti già da domani (oggi, ndr) – dice Ernesto De Amici, presidente dell’Ordine dei Farmacisti –. Del resto è da mesi che ci siamo messi a disposizione per la somministrazione dei vaccini, anche come farmacisti volontari di Protezione civile». Difficile, però, sapere in quanti risponderanno all’appello della Regione: «Da una parte l’Ats, con lungimiranza, si sta muovendo per attivare dei mini-hub vaccinali in collaborazione anche con gli enti locali, che saranno proprio le farmacie a gestire – spiega De Amici –. D’altra parte, però, se questo progetto andrà in porto, non potremo garantire disponibilità anche altrove, visto che in questi mesi siamo già oberati di lavoro».