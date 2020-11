La scoperta: tra gli effetti del coronavirus sei tipi diversi di reazioni cutanee

La potenza distruttrice del Coronavirus colpisce anche la pelle. Un attacco del tutto nuovo, al punto che il Covid scatena ad oggi nei pazienti ben sei diverse tipologie di reazioni cutanee. E tra queste, almeno una fa scattare il campanello d’allarme, perché per il paziente si prospetta un decorso della malattia molto complicato.

È quanto emerge da uno studio condotto dall’Unità di dermatologia dell’Asst Papa Giovanni di Bergamo diretta dal dottor Paolo Sena, in collaborazione con una ventina di altre realtà italiane nell’ambito della Società italiana di Dermatologia, analizzando le manifestazioni cutanee comparse sui pazienti Covid dal primo marzo alla metà di maggio. Particolarmente prezioso l’apporto del nostro ospedale essendo, insieme al Policlinico di Milano, il più grande del gruppo. L’importanza della ricerca ha catturato anche l’attenzione del Journal of the American Academy of Dermatology, la più prestigiosa rivista scientifica americana di dermatologia, che potrebbe presto pubblicarne i risultati.