La scuola a settembre? «Servono impianti di ventilazione»

L’ingegnere Pauletti si rivolge al Ministero in vista della ripresa. «L’impianto permette il ricambio dell’aria e abbassa la carica infettante».

Distanza e attenzione ai flussi d’aria, aveva avvisato alcuni giorni fa il virologo Roberto Burioni che, sul portale «Medical Facts», parlò di un caso di trasmissione avvenuto in un ristorante in Cina. In Bergamasca, l’ingegnere meccanico Luca Pauletti, membro della consulta industriale di Aicarr (Associazione italiana condizionamento dell’aria, riscaldamento e refrigerazione), ha approfondito il tema della qualità dell’aria nei luoghi chiusi: «Il ricambio, anche tramite impianti di ventilazione, permette di abbassare la carica infettante presente nell’aria».

Ingegnere, partiamo dal caso citato dal dottor Burioni, il condizionatore d’aria può aver influito sulla trasmissione del virus?