«La scuola non è sacrificabile» I genitori lanciano la protesta social

Il Coordinamento dei comitati si mobilita per avere prospettive più certe sul ritorno in classe, parte la campagna social con l’hashtag #adessoBasta! Anche i sindacati sul piede di guerra: «Gli istituti non possono continuare a fare e a disfare come Penelope».

«Vogliamo lottare». I genitori degli studenti bergamaschi lanciano il loro grido di protesta, una campagna social grazie all’hashtag #adessoBasta! per dare voce a chi, in questi mesi, si è sentito dimenticato, relegato in un angolo: gli studenti. «Assistiamo frustrati – si legge nel comunicato che il CoorCoGe, il Coordinamento dei Comitati Genitori bergamaschi, che accoglie una rappresentanza di tutte le scuole superiori – all’ennesimo allontanamento della data per la ripresa in presenza: ore di confronto di tante componenti scolastiche e istituzionali, oltre al nostro impegno di raccolta dati e proposte operative, buttate alle ortiche. Non possiamo limitarci a prendere atto della schizofrenia con cui la politica si sta muovendo nei confronti della scuola e degli studenti. La situazione sta degenerando verso una deriva che tiene la scuola e gli studenti in scacco, avvilendone ancora una volta il ruolo e i diritti. Ogni disillusione – continua il comitato – sulla ripresa in presenza, anche parziale, ma strutturata nel tempo demotiva, avvilisce, allontana. Ci vergogniamo profondamente dell’esempio e dei messaggi che gli studenti e la scuola ricevono dalla politica: che la scuola è sacrificabile, che i ragazzi sono pacchetti che si possono mettere a casa o a scuola, accendere o spegnere, nell’incertezza totale. Ci stanno dicendo che andare a scuola, tutto sommato, non serve». Un comunicato duro, che lancia una protesta virtuale.