La Settimana Enigmistica in Bergamasca E così Onore finisce nel cruciverba

Alcuni giorni fa Schiavi ha ricevuto la segnalazione da un suo cittadino che incredulo aveva notato le immagini di scorci di Onore tra le pagine dell’edizione numero 4622 del settimanale in edicola da giovedì 22 ottobre. La notizia ha fatto velocemente il giro del paese. Inutile dire che il numero è andato letteralmente a ruba e che lo stesso sindaco si è dovuto recare in un’edicola dei paesi vicini per acquistarlo.

«È stata una bella sorpresa e anche un’occasione originale e simpatica per promuovere il nostro paese – afferma il primo cittadino –. A Onore non si trova più una copia ormai da giorni». Curiosa la storia che ha portato alla creazione della pagina: «Abbiamo ricostruito che in agosto, una paroliera della Settimana Enigmistica è stata in vacanza a Onore. Durante il suo soggiorno, dialogando con il proprietario dell’alimentari Olga (Elio Tomasoni, il cui nome è riportato in coda alle definizioni) si è fatta indicare i luoghi caratteristici di Onore, che poi ha utilizzato sul giornale». Nella pagina dedicata al piccolo borgo, tra le definizioni da indovinare vi sono 6 scorci di Onore con relative foto.