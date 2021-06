La spiaggia? La si trova anche in quota. A 1.600 metri si arriva al lago «Pora beach»

«Accanto all’arrivo in quota della seggiovia che porta al rifugio Termen – spiega Maurizio Seletti, gestore degli impianti di risalita – abbiamo un lago artificiale (con divieto di balneazione) che volevamo utilizzare in qualche modo per attrarre turisti. Essendo un luogo bello e panoramico e vedendo che molti, già dallo scorso anno, d’estate vengono sulle nostre montagne, abbiamo pensato a una soluzione diversa dal solito, creando una terrazza galleggiante di 100 metri quadri dove abbiamo messo tavolini e divanetti per accomodarsi a mangiare e bere, ma dove si potranno noleggiare anche sdraio e ombrelloni per prendere il sole».