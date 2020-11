La sposa sviene dopo il sì: «È positiva» Nozze interrotte, ma poi arriva il lieto fine

«Io vi dichiaro marito e moglie». Ma proprio per un pelo, un soffio, una manciata di minuti. Se solo il fratello dello sposo avesse ricevuto quella telefonata qualche giro di lancette prima, oggi la coppia non sarebbe marito e moglie. Quale telefonata e quale coppia? È presto detto. Bisogna riportare il calendario a fine ottobre, e in un Comune a ridosso della Val Calepio. Succede che due fidanzati storici, entrambi sulla trentina, varcano le soglie della parrocchiale. Emozionatissimi, anche perchè i fiori d’arancio profumano più che mai, sbocciati dopo che la pandemia li ha costretti a rimandare il matrimonio dalla primavera all’autunno. I futuri sposi s’accomodano davanti ai sacerdoti - ben tre, tutti amici della coppia - e, a distanza di sicurezza, si levano la mascherina. In tasca, si fa per dire, hanno il biglietto aereo che il giorno dopo li porterà in viaggio di nozze all’estero, Oltremare. O almeno è quel che credono. La cerimonia fila via liscia, emozionata la sposa, emozionato lo sposo, emozionata la cinquantina abbondante di ospiti accorsa per festeggiare la coppia. Fino a quando, dopo lo scambio degli anelli e il romantico bacio di rito, appena prima della Comunione, dai banchi si leva un vociferare sospetto. Sospetto, ma nessuno sarebbe mai arrivato ad immaginare il perché. Ebbene: i due sposi, il giorno prima della cerimonia, avevano eseguito il tampone d’obbligo per chi va all’estero e non vuole scontare la quarantena a destinazione. Un accertamento imposto, a cui la coppia ricorre solo ed esclusivamente per poter partire, senza alcun timore di risultare positivi: mai avuti sintomi sospetti.