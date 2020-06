L’abbraccio di Mattarella ai 243 sindaci Le Frecce Tricolori si esercitano a Ghedi

Domenica 28 giugno sul piazzale davanti al cimitero la Messa da Requiem di Donizetti per le vittime del Covid. Sarà trasmessa in diretta su Raiuno. Non è ufficiale il passaggio delle Frecce Tricolori.

Sarà trasmessa in diretta da Raiuno la Messa da Requiem di Gaetano Donizetti che sarà eseguita alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella domenica sera (28 giugno), alle 20,30, sul piazzale antistante il cimitero monumentale cittadino per commemorare le vittime bergamasche del coronavirus. Ci saranno anche i 243 sindaci della provincia, in rappresentanza di tutti i loro Comuni che hanno sofferto la pandemia. Il programma della serata, organizzata dal Comune in collaborazione con la Fondazione Teatro Donizetti, prevede anche la deposizione di una corona di fiori all’interno del cimitero: non sarà un evento pubblico, perché le norme contro il Covid-19 lo vietano e i partecipanti saranno al massimo trecento, tra sindaci e autorità.

Tuttavia l’abbraccio alle nostre vittime e dell’Italia intera a Bergamo sarà possibile proprio grazie alla trasmissione in diretta sulla rete ammiraglia della Rai (e anche su Rai Play on line). Non è invece ufficialmente previsto il passaggio delle Frecce Tricolori: agli organizzatori non risulta il transito della pattuglia acrobatica nazionale sopra il cimitero quale omaggio ai morti di Bergamo, com’era già avvenuto a Codogno, epicentro della prima «zona rossa» oltre che luogo di degenza del cosiddetto «paziente uno», ma anche sopra Milano e Torino. Tuttavia alcuni amministratori locali si sono mossi nei giorni scorsi perché le Frecce possano «accarezzare» con la bandiera tricolore anche la nostra città e proprio la serata di domenica, con la presenza del Capo dello Stato, sembra essere l’occasione più opportuna.