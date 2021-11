L’addio di Colere a Flavio Bendotti, l’ultimo bergamino, aveva 64 anni

Colere ha salutato ieri il suo ultimo bergamino con un commosso abbraccio nella chiesa parrocchiale dove nel pomeriggio sono stati celebrati i funerali. Flavio Bendotti, morto venerdì dopo una lunga malattia all’età di 64 anni, la vita all’aperto e l’amore per gli animali li aveva nel sangue, almeno fin da quando incrociò Nino Brasi di Clusone, che portava mucche e pecore sull’alpeggio del Polzone e della zona della Cima Verde sopra Colere. Lo scampanellare delle greggi che ogni primavera e autunno riempivano la strada davanti alla casa di Flavio, attirò il suo interesse, e lo stesso Brasi si convinse a farsi aiutare da questo ragazzo abbastanza schivo, ma sul quale poteva contare.

Questo lavoro gli consentiva di stare sempre all’aperto. Altro che giornate a fare il «bocia» a servizio dei muratori come papà Giovanni: quel lavoro non faceva per lui, lo lasciò dopo poco tempo per stare con i suoi animali.