Ladri di bici e pure affamati a Lallio. Box aperti e scatole di cibo vuote

Via Palazzolo, nella notte tra mercoledì e giovedì rubata una due ruote. Poi bottiglie stappate e razzìa di borlotti. In via Baschenis garage ripuliti.

Ladri in azione a Lallio: nella notte tra giovedì e venerdì sono stati aperti diversi garage lungo via Palazzolo. A darne la notizia, su Facebook, le stesse vittime dell’accaduto. «Questa notte la via don Luigi Palazzolo è stata ripulita - ha postato un cittadino sul gruppo “Non sei di Lallio se…” –. Abbiamo trovato la basculante del box auto danneggiata da una foratura e aperta con tanto di luce accesa». Cosa è stato sottratto? «Una bicicletta con un bel valore economico: non sono l’unico, anche al civico 68 hanno fatto la stessa cosa – ha scritto l’utente –. Sarà un caso che nel fine settimana giravano finti lavoratori di Enel? Mi sembra una coincidenza, ma state attenti. Se riuscite prestate attenzione ad auto o furgoni sospetti. Se avete dubbi, contattate i carabinieri. Mi dà fastidio che mi abbiano rubato la bicicletta, ma mi fa arrabbiare ancor di più il fatto di esser stato derubato. Non possiamo più vivere. Sono vicino a tutti coloro che sono passati attraverso la medesima mia esperienza».

E poi, nei commenti, ha aggiunto: «Mentre ero in caserma anche una signora di Bergamo era venuta a sporgere denuncia per lo stesso motivo. E anche a lei solo la bicicletta. Il problema non è cosa viene rubato, ma il fatto che un non so chi qualsiasi compia atti vili. Ringrazio tutti per il supporto morale. Se avete biciclette nei box state attenti, c’è una banda che sta facendo disastri». Qualche ora più tardi, ecco il post di un altro cittadino, che abita a un diverso civico di via Palazzolo: «Anche noi e altri quattro condòmini abbiamo avuto un bel regalo: box aperti, ma senza mancanze. Pura fortuna. Sembra che qualcuno la scorsa notte abbia fatto un bel picnic: trovata una bottiglia di spumante stappata, una coca cola vuota, un barattolino di fagioli borlotti vuoto, dei cracker di riso mancanti dallo scatolone. E per finire un barattolino di pomodori in olio extra vergine che avevo preparato giorni prima».