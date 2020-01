Ladro «freddoloso» a Zogno Via la legna utilizzata dagli alpini

Alcuni mesi fa qualcuno ha pensato bene di togliere ai ragazzi disabili la frutta e la verdura, che durante l’anno coltivano a scopo didattico, ma anche per un utilizzo personale. Questa volta, l’obiettivo è stato la catasta di legna che gli alpini tengono accanto alla loro vecchia sede di via Antonio Locatelli. «La legna viene recuperata dai soci durante l’anno e viene utilizzata per dare calore alla nostra taverna durante il periodo invernale e durante alcune celebrazioni tra cui quella del 4 novembre.