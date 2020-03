L’allenatore: «Sport anche senza correre Ecco 10 esercizi da fare in casa» - Guarda

«Rinunciare all’attività fisica? In questo momento è un dovere civico, in primis per i possibili rischi correlati. Non significa rimanere fermi, a tutti i livelli mantenersi attivi si può, e può essere un vantaggio». Parla dalla Liguria Simone Biava, e a pochi come lui, settimane in casa possono sembrare una prigione. Anni 47, originario di Scanzorosciate, ogni anno si sobbarcava tra 250 e 300 mila chilometri, la normalità quando sei un allenatore di triatleti di alto livello. E’ stato, tra gli altri, coach di Matteo Annovazzi (cinque volte campione italiano) e Vladimir Polikarpenko (tre Olimpiadi nel curriculum). Dopo la felice esperienza alla guida del settore del Paratriathlon (una manciata di medaglie a Rio de Janeiro ‘16), attualmente è responsabile del settore «lungo» della Fitri.

Runners all’aperto, sì o no. Lei da che parte sta?