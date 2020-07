L’Ats chiede di alzare la soglia: fino a 1.800 pazienti per medico

«Segnalazione grave carenza di medici di assistenza primaria». Questo è il titolo, inequivocabile, della lettera inviata da Ats Bergamo a Regione Lombardia per denunciare la situazione in cui versa il territorio della provincia di Bergamo.

Decine di medici stanno andando in pensione ed è molto difficile sostituirli. Anzi, è quasi impossibile. Sono 30 i camici bianchi che lasceranno entro l’estate. E altri 125 nel prossimo triennio, il 20% del totale. Una carenza - raccontata più volte da L’Eco negli ultimi mesi - ancora più grave nel post epidemia, quando il ruolo dei medici di base sarà centrale per il monitoraggio e il tracciamento di nuovi casi sospetti e per evitare così nuovi focolai. All’addio di oltre un centinaio di medici non corrispondono nuove entrate: a gennaio 2021 finisce il corso di 20 specializzandi in medicina generale che entreranno in servizio verosimilmente tra la primavera e l’estate. La tornata successiva, con 60 nuovi professionisti, è attesa nell’aprile del 2022. Ma l’allarme in provincia di Bergamo è già scattato.