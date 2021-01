Lavoro nell’agricoltura? Il 38% dei giovani dice sì

È una sorpresa, ma fino a un certo punto. Che i bergamaschi, e in particolari le giovani generazioni, stiano rivalutando l’agricoltura è una tendenza ormai costante e va di pari passo con l’esigenza comune di maggior sostenibilità. Ora però l’indagine portata avanti dall’Osservatorio di Reale Mutua si spinge oltre, evidenziando come ormai, in una provincia tradizionalmente a vocazione industriale, per quasi un bergamasco su quattro (22%) l’agricoltura rappresenti una buona opportunità di lavoro. E se si prendono come fascia d’età quelle giovanili, lo sbocco agricoltura, solo pochi anni fa «snobbato», ora è valutato bene per il 38% del totale, per quanto sempre piuttosto faticosa (25%). Lavorare in agricoltura ha molti aspetti positivi: tra i principali, per quasi un bergamasco su due (45%) offre l’opportunità di riavvicinarsi alle tradizioni e al territorio e il 36% sottolinea il senso di realizzazione che deriva dal veder concretizzarsi gli sforzi compiuti col proprio lavoro.