L’azienda che produce flussimetri «Noi sommersi dalle richieste»

La Flow-Meter in prima linea per le forniture agli ospedali di tutto il Paese Il titolare: «Produzione decuplicata: grandi difficoltà, ma non ci tiriamo indietro».

«Dal nostro punto di vista la seconda ondata non è stata adeguatamente prevista dal sistema di prevenzione nel nostro Paese. Il risultato, per noi che produciamo dispositivi medicali indispensabili per i pazienti Covid, è che dopo i mesi terribili di marzo e aprile, dopo un periodo di calma piatta in estate, ci troviamo, di nuovo, da ottobre, a fronteggiare richieste di apparecchiature che mettono a dura prova il nostro sistema produttivo».

Roberto Paratico, proprietario con il fratello Venanzio della Flow-Meter di Levate, azienda leader mondiale da ormai 50 anni nel campo della progettazione e produzione di dispositivi per la misura, il controllo e l’erogazione di fluidi per applicazioni nel settore medicale, spiega così i motivi del nuovo boom di richieste di flussimetri e dispositivi per l’erogazione dei gas medicinali necessari a contrastare il coronavirus che ha nuovamente sommerso Flow-Meter a inizio ottobre.