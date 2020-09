«Le persone allergiche e asmatiche sembrano più protette dal Covid»

Allergici e asmatici. Fra le categorie di cittadini più preoccupati di contrarre il coronavirus, ci sono coloro che soffrono di allergie e asma: patologie che influiscono sul sistema respiratorio, bersaglio (non unico) del virus Sars-CoV-2. E difatti, nel clou della pandemia, gli allergologi italiani sono stati subissati di telefonate.

«I miei pazienti mi chiamavano allarmati: sono asmatico, corro molti più rischi? Mi chiedevano tutti. Adesso possiamo rispondere con una certa sicurezza. No: i soggetti allergici, che si stima rappresentino il 30% della popolazione italiana includendo anche la quota di asmatici, non corrono più rischi. Anzi. Sembrano essere più protetti». A parlare è Giuseppina Manzotti, specialista in Allergologia e immunologia clinica della Casa di cura Beato Palazzolo di Bergamo: Manzotti, insieme a un team di esperti italiani che include anche il primario di Medicina generale dell’ospedale Bolognini di Seriate Alberto Tedeschi, ha collaborato a uno studio recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale «Allergy».