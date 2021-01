Le superiori verso la riapertura «Siamo già pronti con gli autobus»

«Noi siamo pronti: abbiamo già dato l’indicazione di ripartire lunedì con i servizi scolastici». Gli autobus scaldano i motori, e lo stanno facendo già dalle prime ore del pomeriggio di ieri quando all’orizzonte si stava palesando un ritorno in zona arancione. Da via Tasso è partita la telefonata del prefetto Enrico Ricci che ha dato il «la» a tutta l’operazione. «Non c’era un minuto da perdere, anche se mancano comunicazioni ufficiali non potevamo aspettare, diversamente non saremmo riusciti a partire in tempo» spiega Emilio Grassi, direttore dell’Agenzia del trasporto pubblico locale. «Indipendentemente da cosa succederà, lunedì saremo comunque su strada con la nostra offerta per il trasporto scolastico».