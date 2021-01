Zona rossa, leggeva in piazza a Treviglio Respinto il ricorso dell’anziano multato

Il caso dell’81enne sanzionato «in zona rossa»: non era residente. Per la Prefettura dovrà pagare.

È stato rigettato il ricorso presentato dal pensionato di 81 anni che lo scorso novembre fu sanzionato, con 400 euro di multa, dagli agenti della polizia locale di Treviglio, perchè stazionava sulla panchina di fronte alla basilica cittadina, intento a leggere il giornale. Questo in violazione delle disposizioni che decretavano le limitazioni alla circolazione nei paesi in «zona rossa». Un episodio che aveva fatto clamore e non erano mancate critiche da parte di chi riteneva che gli agenti avessero agito con un’eccessiva severità. Ora, alla luce del rigetto, l’infrazione costerà all’81enne 409 euro.

Lunedì 18 gennaio è giunta al comando di polizia locale la comunicazione del prefetto di Bergamo, che dopo avere ricevuto il ricorso del pensionato aveva sentito per le controdeduzioni i due agenti sanzionatori, rilevando la legittimità del loro operato e del verbale emesso a carico del trasgressore.