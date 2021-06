L’estate da incorniciare è nel cuore di Colere

Un cuore che abbracci la Presolana, una cornice speciale che possa permettere a tutti di portare a casa un ricordo speciale di Colere: nel comune scalvino è stata installata da poco una nuova cornice fotografica, a forma di cuore.

«L’idea del Cuore - spiega il presidente della Pro Loco di Colere, Alex Belingheri - è nato dall’idea di una delle ragazze che fanno parte del consiglio della Pro Loco. È un periodo in cui in molti paesi si realizzano cornici o panchine panoramiche, per valorizzare punti particolarmente belli e suggestivi in spazi da cui si possono ammirare le bellezze paesaggistiche delle nostre zone. Abbiamo pensato di fare anche noi qualcosa di simile, ma di dare alla cornice la forma di un cuore gigante, posto in una posizione che possa fare da cornice non solo al soggetto, ma anche la Presolana stessa».