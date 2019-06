Lettera per i vaccini «taroccata»

Bimba sarà esclusa dall’asilo

La notizia comunicata ieri, giovedì 6 giugno, alla mamma: l’iscrizione della piccola per il nuovo anno, a settembre, non sarà accettata. La difesa dei genitori: «In famiglia c’è una zia a cui è stato riconosciuto un danno permanente da vaccino, dall’Ats mai alcuna risposta per sapere gli eventuali rischi per la figlia».