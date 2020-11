Letti Covid al completo a Treviglio E all’ospedale di Romano 45 su 57

Altri due casi di positività a Sars-CoV2 tra gli operatori sanitari dell’ospedale di Treviglio, entrambi asintomatici e quindi rimasti in servizio, come stabilito dalla direzione generale Welfare di Regione Lombardia. Sale così a 18 il numero delle persone che nell’ultima settimana sono risultate positivi ai tamponi nel nosocomio trevigliese.

Al Pronto soccorso erano state individuate sei positività tra gli operatori, tutti asintomatici; anche in Cardiologia positive sei persone: due operatori e quattro pazienti, quest’ultimi subito trasferiti nel reparto Covid dello stesso ospedale. Ieri sono arrivati anche gli esiti dei tamponi di controllo di 10 operatori della Cardiologia, che hanno confermato la loro negatività (un primo tampone era stato fatto la scorsa settimana). Venerdì toccherà il tampone di controllo ai positivi. Il direttore generale dell’Asst Bergamo Ovest, Peter Assembergs, spiegando perché gli operatori positivi sono rimasti in servizio, ricorda: «Il 26 ottobre Regione Lombardia ha inviato a tutte le direzioni delle Aziende sociosanitarie territoriali una circolare nella quale specifica che gli operatori risultati asintomatici, anche in considerazione dell’attuale contesto emergenziale, non sospendono l’attività ma vengono sottoposti a un rigoroso monitoraggio attivo». Controllo che consta della rilevazione quotidiana dei sintomi, dell’effettuazione di tampone nasofaringeo al giorno zero e quinto dopo l’esito positivo del test, più test molecolare al decimo giorno. «La percentuale dei livelli di positività tra i nostri dipendenti – fa sapere Assembergs –, si attesta intorno al 3% rispetto ai tamponi eseguiti, quindi inferiore alla media della nostra provincia, che è del 6%. Grazie a tutti gli accorgimenti, al responsabile e attento comportamento, il personale è bardato, si protegge bene e lo fa anche verso i pazienti».