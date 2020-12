L’infettivologo: «Adesso non cali l’attenzione. Non è l’ora del liberi tutti»

I contagi e i malati calano, ma non è certo il momento di brindare. Anzi, ai brindisi di Natale e Capodanno è meglio arrivare con estrema cautela, anche se da domenica, con la zona gialla annunciata ieri dal governatore Fontana, probabilmente per tanti l’atmosfera delle feste sarà di assoluta libertà. «E invece il sentimento che dovrà accompagnare tutti, anche se si entra in zona gialla, è quello della sobrietà e dell’estrema cautela. La terza ondata è dietro l’angolo, ormai lo sappiamo. Bisogna evitare di far impennare di nuovo la curva dei contagi.

Marco Rizzi