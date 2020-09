Lo schianto in moto e i soccorsi per strada Resta gravissima la 40enne di Scanzo

Sulla sua Kawasaki Zeta 750 distesa a terra tra schegge di manubrio e pezzi di freno sull’asfalto campeggia una scritta in inglese. Tradotta suona più o meno così: «Quando la vita ti butta giù ricordati che è l’unica cosa giù. Il resto resta su». Ora lei, 40enne di Scanzorosciate, è in lotta per restare attaccata alla vita agli Spedali Civili di Brescia dove è ricoverata in prognosi riservata, in terapia intensiva, dopo il pauroso incidente in cui è rimasta coinvolta all’incrocio tra via Mattei, la vecchia provinciale parallela al Serio, e via Monsignor Marchesi, la traversa dove era diretta la Freemont bianca contro la quale si è schiantata, poco dopo le 11,30 di martedì 1 settembre.

La donna è stata soccorsa e intubata, non era cosciente, e che la situazione fosse disperata se n’è accorta subito la coppia d’infermieri, un uomo e una donna, intervenuta pochi istanti dopo l’impatto per prestare soccorso alla motociclista . Lui passava di lì per caso, lei abita in zona ed è scesa scalza prima che sul posto arrivasse il personale del 118, con l’automedica, due ambulanze e l’elisoccorso di Bergamo che ha trasportato la donna a Brescia. A quel punto, sentendo le sirene delle ambulanze e vedendo atterrare l’elicottero, la gente della zona è scesa in strada ed è rimasta a osservare, con sguardi angosciati e occhi sbarrati, mentre la pattuglia della polizia locale Unione sul Serio completava i rilievi e metteva a verbale la versione dell’incidente fornita dalla donna alla guida della Freemont, 50 anni, di Torre de’ Roveri, diretta a un supermercato con a bordo due minori, una ragazzina 13 enne e un bimbo di 4 anni, fortunatamente rimasti illesi.